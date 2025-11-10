«Назад к жизни»: врач рассказал о значении трудоустройства ветеранов СВО
Фото - © Медиасток.рф
Психотерапевт Антон Мокеев заявил, что для полноценной реабилитации к нормальной жизни участников и ветеранов СВО им обязательно нужна работа, сообщает RuNews24.ru.
Любая деятельность необходима для профилактики или даже лечения посттравматического стрессового расстройства, которое проявляется в повышенной возбужденности, агрессии и ночных кошмарах.
«Он как-бы выпадает из реальности, попадая в своем сознании в ту ситуацию, в которой он получил психологическую травму. Чтобы понять, как это выглядит, надо посмотреть сериал „Острые козырьки“. В нем очень хорошо показано, что происходит с человеком, вернувшимся с боевых действий. Если его не адаптировать, то в жизни участника СВО могут появиться криминал, наркотики, алкоголизм», — сказал специалист.
По его словам, самое главное и глубокое — это моральная травма. На войне человек видит полное разрушение ценностей, отказ от морали в силу обстоятельств. При возвращении в мирную жизнь он может страдать от чувства вины.
Трудоустройство может дать ветерану новую идею, миссию, цель, а задача работодателя — дать человеку понять, что он на новой работе является членом большого и важного механизма, стремящегося к решению понятных вопросов.
