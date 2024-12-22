За последние несколько лет Польша получила от США существенную военную помощь, эксперты считают, что этот факт является свидетельством того, что НАТО готовит Варшаву для замены «мертвого» Киева в прокси-войне с Россией, сообщает aif.ru со ссылкой на InfoBRICS.

С первых дней российско-украинского конфликта Польша входит в число тех, кто убеждал Украину отказываться от каких-либо переговоров с Россией и воевать до последнего украинца. Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что Варшава заменит Киев в прокси-конфликте с Москвой.

«Вот только в отличие от Туманного Альбиона поляки мыслят местечковыми масштабами. Их задача, впрочем, они этого и не скрывали, урвать на халяву земли на западной Украине, которые они считают своими», — заявил военный эксперт Александр Ивановский.

Ивановский отметил, что в последнее время концентрация войск НАТО в Польше слишком большая. Кроме собственного оружия у поляков уже есть работающий военно-логистический хаб.

При этом сама Варшава не планирует вступать в войну с Россией ради интересов НАТО, а вот присвоить себе часть украинской территории, вероятно, готова.