Наставники «Героев Подмосковья» простым языком объясняют сложные вещи бойцам СВО

Программа «Герои Подмосковья» проходит под чутким надзором опытных наставников, которые находятся на постоянной связи с бойцами СВО. Наставничество в проекте развито серьезно, это помогает быстрее усвоить материал и разобраться даже в самых сложных ситуациях, рассказал РИАМО участник обучения, боец СВО Артем Чурилов.

«Мне, можно сказать, повезло: моим наставником стал Михаил Николаевич Собакин — глава муниципального округа Чехов. Стажировку я прохожу там же, в своем родном округе. У него огромный управленческий опыт и обширный послужной список. Для меня это большая честь — учиться у такого человека. Вопросы решаются проще: если что-то непонятно, можно спокойно обсудить в неформальной обстановке. Он объясняет на простом языке, приводит конкретные примеры — это помогает детально разобраться в сути», — рассказал Чурилов.

По словам бойца СВО, наставничество в программе действительно помогает понять, как устроена система государственного управления изнутри — и стандартные механизмы, и так называемые задачи «со звездочкой», когда нужно действовать нестандартно, но в рамках закона.

«Запомнился один момент при личном общении с наставником. На приеме граждан возникла нестандартная ситуация, которую нельзя было решить обычными способами. Михаил Николаевич сказал: «Если не знаешь, как поступить — поступай по закону». Казалось бы, простая фраза, но я ее для себя зафиксировал как принцип», — сказал Чурилов.

О программе

В Подмосковье запустили программу «Герои Подмосковья». Ее задача — подготовить опытных руководителей из участников СВО. Ветеранов будут трудоустраивать в органы власти и в коммерческие компании. Проект призван обеспечить область специалистами с управленческими навыками и боевым опытом.

Обучение длится год и проходит бесплатно. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков. Участники также проходят стажировку в государственных учреждениях и местных администрациях. Каждому стажеру назначается наставник с большим опытом работы.

Заявки на обучение в «Героях Подмосковья» принимают от россиян из всех регионов страны при наличии диплома о высшем образовании. Военнослужащие, которые сейчас участвуют в СВО, тоже могут пройти конкурс — их зачислят и обучат после окончания военной службы.

Часть выпускников, успешно окончивших программу, смогут получить работу на вакантные должности. Остальные войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.