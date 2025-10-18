Над всей территорией Курской области введена авиационная опасность

сегодня в 09:30

В Курской области объявили авиационную опасность. Местных жителей призвали быть бдительными, сообщили в оперштабе региона.

Средства ПВО ВС РФ привели в состояние готовности. Они планируют отражать атаки противника.

В 20:46 17 октября в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Ее отменили только 18 октября в 05:15.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 41 БПЛА ВСУ за ночь. Их ликвидировали над 12 регионами РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.