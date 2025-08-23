Над Россией уничтожили 20 беспилотников ВСУ за два часа
Фото - © скриншот
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя регионами РФ перехвачено 20 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их сбили с 12:00 до 14:00 субботы.
Восемь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью, три — над Курской областью, два — над Калужской областью.
Ранее в Волгоградской области из-за атаки беспилотников противника пострадал один из железнодорожников. Его доставили в больницу.