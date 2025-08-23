сегодня в 14:56

Над Россией уничтожили 20 беспилотников ВСУ за два часа

Их сбили с 12:00 до 14:00 субботы.

Восемь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью, три — над Курской областью, два — над Калужской областью.

Ранее в Волгоградской области из-за атаки беспилотников противника пострадал один из железнодорожников. Его доставили в больницу.