Над Россией перехватили 31 украинский беспилотник с вечера 21 января

В период с 20:00 21 января до 07:00 22 января над Россией был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В том числе 14 БПЛА были ликвидированы средствами ПВО с 23:00 21 января до 7:00 22 января.

Из них 4 сбили над территорией Волгоградской области, 3 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Брянской областью. Еще по 1 дрону уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины. Также он пришелся по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры противника, которые используются в интересах его армии.

