сегодня в 07:20

Над Россией перехватили 17 украинских беспилотников за ночь

БПЛА сбили с 23 часов 27 октября до 7 часов 28 октября с помощью дежурных средств ПВО.

13 беспилотников ликвидировали над Калужской областью, три — над Брянской областью, один — над Московским регионом.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что над регионом сбили один БПЛА, который летел на столицу.

