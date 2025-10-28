Над Россией перехватили 17 украинских беспилотников за ночь
Прошлой ночью над российскими региона уничтожили 17 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
БПЛА сбили с 23 часов 27 октября до 7 часов 28 октября с помощью дежурных средств ПВО.
13 беспилотников ликвидировали над Калужской областью, три — над Брянской областью, один — над Московским регионом.
Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что над регионом сбили один БПЛА, который летел на столицу.
