Над Новомосковском и Узловой Тульской области сбили украинские дроны

В небе над Новомосковском и Узловой Тульской области раздались мощные взрывы — предположительно, российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot .

Местные жители сообщили, что в районе Новомосковска (в 32 км от Тулы) было слышно не менее пяти детонаций, а над Узловой — ещё как минимум два мощных хлопка. Очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали грохот.

Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупредил жителей региона об опасности атаки БПЛА.

Тем временем в аэропорту Калуги введён специальный план «Ковёр», из-за чего воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Подобные меры обычно применяются при угрозе воздушных атак или иных чрезвычайных ситуациях.