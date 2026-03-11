Над крымским Севастополем ликвидировали 9 воздушных объектов ВСУ

сегодня в 07:45

Средства ПВО сбивают украинские воздушные цели над Севастополем. Уже были ликвидированы девять объектов противника в районе Северной стороны и Фиолента, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Рядом с ТСН СТ «Гранат» загорелся склад стройматериалов. Пожар начался и в частном доме.

В ТСН СНТ «Троллейбусник-2», СТ «Троллейбусник-1» и СТ «Ямал» урон получили ряд домов. Также были повреждены машины.

У Монастырского шоссе осколками от уничтоженных воздушных целей был поврежден ряд частных домов и машин. На месте происшествия работают сотрудники служб.

