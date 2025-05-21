На Украине произошел скандал после удара «Искандера» по полигону спецназа

Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* и Марьяна Безуглая раскритиковали руководство ВСУ после удара ВС РФ по лагерю подготовки спецназа в Сумской области, сообщает ТАСС .

«Сколько еще гордости и смертей (нужно), чтобы (главкома Вооруженных сил Украины Александра) Сырского уволили?» — написала обращение Марьяна Безуглая к президенту страны Владимиру Зеленскому в Telegram-канале.

Также Гончаренко* назвал преступлением решение проводить подготовку спецназовцев около линии фронта. Как считает парламентарий, людей на Украине совсем перестали ценить, причем это происходит далеко не в первый раз. При этом никого не привлекли к ответственности.

Ранее ударом «Искандера» ВС РФ ликвидировали около 70 бойцов противника. Военные ударили по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.