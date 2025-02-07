На Украине готовятся отменить срочную службу

Украинское правительство утвердило проект президентского указа, устанавливающий новые правила военной службы. В стране хотят отменить формат срочной службы, но ввести базовую военную и резервистскую службы, сообщает «Униан» со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Парламентарий заявил, что в украинской армии хотят ввести новые правила по заключению контрактов, что упорядочит процесс их заключения и продления. Бойцов ВСУ также хотят начать ротировать на различные должности, чтобы те набирались опыта.

Вместе с тем украинские власти намерены изменить требования для карьерного роста военных, чтобы продвижение по службе давалось не только за выслугу лет, но и «по рейтингу» на конкурсной основе.

По словам Гончаренко, эти изменения хотят провести в рамках «масштабной реформы в соответствии со стандартами НАТО». Однако законодатель предупредил, что «многие» из этих изменений вступят в силу лишь после окончания конфликта в стране.