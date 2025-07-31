После взятия Часова Яра (ДНР) российскую армию ждет решающее сражение за освобождение Донбасса, заявил военкор и Герой России Евгений Поддубный в Telegram-канале . По его словам, операция по освобождению Часова Яра стала одной из наиболее длительных и тяжелых битв на СВО.

Поддубный отметил, что в населенном пункте почти 16 месяцев длились «сложнейшие» столкновения в городской застройке. Теперь в прямой видимости у российских войск, взявших город на важной высоте, — города Дружковка и Константиновка (Донецкая Народная Республика).

«Впереди еще одна тяжелая, но решающая битва за освобождение Донбасса», — написал Поддубный.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предположил, что если Россия откажется от выполнения срочного ультиматума США об урегулировании на Украине, ВСУ могут нанести массированный удар по Москве.