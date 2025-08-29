«На фронте меня хранил рисунок детей»: боец Киселев рассказал о талисмане на СВО

Спецоперация

Житель Московской области Антон Киселев после ранения принял на себя ответственность за поддержку бойцов СВО, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Когда Киселев в сентябре 2022 года получил повестку, то принял осознанное решение идти на фронт. За его плечами — годы службы в спецназе ГРУ, звание старшего сержанта и командирская должность в штурмвзводе. На спецоперации он воевал в самых горячих точках — под Кременной и в Бахмуте.

Каждый раз, отправляясь на задание, боец клал в нагрудный карман рисунок, который ему подарили дети перед отъездом. Маленький листок стал его личным оберегом, напоминанием, за кого он сражается и ради чего должен вернуться.

После возвращения домой с СВО мужчина стал одним из тех, кто принял на себя ответственность за поддержку боевых товарищей.

В мирной жизни житель Подмосковья увлекается техникой, строит свой дом, воспитывает троих детей. Рыбалка для него — не просто хобби, а способ восстановить силы, прийти в себя, по-настоящему отдохнуть душой.

Семья — главная опора и сила. Супруга была рядом в самый трудный момент, помогая держаться и не терять веру. Благодаря помощи реготделения фонда «Защитники Отечества» Киселеву оформили выплаты за полученное на службе ранение. В фонде его проконсультировали по всем вопросам, связанным с документами, льготами и реабилитацией.

«Мы не просто ветераны. Мы — живое свидетельство времени, которое нельзя забывать. И, если можешь быть полезным другим — будь», — сказал Киселев.

Его история — не просто хроника службы и наград. Это рассказ о любви к семье, о верности долгу и о силе духа, которая проявляется не только на фронте, но и в мирной жизни. О людях, для которых Родина — не абстракция, а дело чести.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — заявил глава региона.

