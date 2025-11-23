Российские войска уничтожают украинские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) быстрее, чем западные государства успевают их производить. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM), пишет ТАСС .

В статье отмечается, что стоимость одного ЗРК Patriot достигает приблизительно 2,5 миллиарда долларов, что делает его одним из наиболее дорогостоящих видов вооружения, используемых украинской армией. Финансирование этих поставок создало значительную нагрузку на бюджет Германии и других стран западного альянса.

Журнал подчеркивает, что решение администрации президента США Дональда Трампа о приоритетной отправке ЗРК Patriot из Германии на Украину вместо Швейцарии привело к замедлению восстановления запасов данных систем ПВО.

Редакция MWM также обращает внимание на снижение результативности ЗРК Patriot в украинском конфликте, что объясняется высокой эффективностью применения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

