Музей боевой славы, посвященный ВОВ и СВО открыли в Котельниках

На территории детского сада «Детство» в мкр. Белая Дача заработал музей, созданный по инициативе сотрудников учреждения и родственников участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди экспонатов — вещи военнослужащих и трофеи. Также в музее презентовали маршрутные карты по местам боевой славы, составленные воспитанниками детсада.

По словам руководителя музея Елены Распопиной, коллекция музея пока небольшая, но ее планируется расширить новыми экспонатами. А сейчас каждый из них бережно хранят, чтобы память о героях передавалась новым поколениям.

Как рассказал сын участника спецоперации из Котельников Александр, когда он узнал об этом музее, решил передать туда вещи отца: его именной рюкзак, шевроны и фотографии. После начала СВО мужчина отправился добровольцем в зону боевых действий. Дважды он получал тяжелые ранения, но потом снова возвращался на передовую.

На торжественном открытии присутствовали сотрудники образовательного комплекса, родственники и близкие участников спецоперации, общественные деятели.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.