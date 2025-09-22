Кандидат исторических наук, подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что удар ВСУ беспилотниками по Крыму вечером в воскресенье, 21 сентября, имел целью более мощные мультидоменные атаки и был сделан в интересах и под контролем Великобритании, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

«Осуществляется зондирование воздушного пространства с целью дальнейшего использования для более мощных ударов. Крым является своеобразной визитной карточкой российской государственности, и поэтому цель была выбрана не случайно», — сказал эксперт.

Он напомнил, что курортный поселок Форос всегда привлекал внимание, и атака на него неизбежно вызывает широкий резонанс в СМИ.

Особое внимание ситуации уделяют западные медиа, которые активно используют свои платформы для детального освещения этого жестокого акта терроризма. Они стремятся убедить европейское общество в том, что украинские вооруженные силы способны эффективно противостоять российской армии и обходить систему ПВО России.

