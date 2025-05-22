Москва отразила еще одну массированную атаку дронов
За ночь ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА на подступах к столице
Мэр Сергей Собянин сообщил о новой попытке атаки ВСУ на Москву с использованием беспилотников.
Силами ПВО Минобороны были перехвачены и уничтожены восемь вражеских БПЛА, летевших в направлении города.
«На местах падения обломков работают аварийные службы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Этот инцидент стал продолжением ночного налета — ранее силы противовоздушной обороны уже сбили пять дронов. Таким образом, общее количество уничтоженных за последние сутки беспилотников достигло тринадцати.
По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы на подступах к городу.