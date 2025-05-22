Москва отразила еще одну массированную атаку дронов

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За ночь ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА на подступах к столице

Мэр Сергей Собянин сообщил о новой попытке атаки ВСУ на Москву с использованием беспилотников.

Силами ПВО Минобороны были перехвачены и уничтожены восемь вражеских БПЛА, летевших в направлении города.

«На местах падения обломков работают аварийные службы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Этот инцидент стал продолжением ночного налета — ранее силы противовоздушной обороны уже сбили пять дронов. Таким образом, общее количество уничтоженных за последние сутки беспилотников достигло тринадцати.

По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы на подступах к городу.