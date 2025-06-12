Москалькова назвала точное число жителей Курской области, которые еще на Украине

На сегодняшний день, по официальной информации, на территории Украины остаются 34 жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС .

«34 человека на той стороне», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, какое количество россиян еще находится на Украине.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на возобновившихся переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский сообщил, что 12 июня между сторонами должен состояться срочный обмен тяжелоранеными военными.

Также он подтвердил сообщения о том, что Киеву вернули 1212 тел погибших военных, а себе вернули тела 27 человек.