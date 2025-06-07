Мощнейшая атака: более 50 взрывов прогремело ночью в Харькове
Более 50 взрывов прогремело в Харькове за прошедшую ночь
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Прошедшей ночью свыше 50 взрывов прогремело на территории Харькова, сообщает украинское издание «Страна».
По словам мэра города Игоря Терехова, это «мощнейшая атака» с начала СВО. В настоящее время разбор завалов продолжается.
Как заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в результате ночных ударов по Харькову были ликвидированы сотник бойцов ВСУ, а также нарушены ротация и поставки вооружения на линию боевого соприкосновения.
Минобороны РФ подчеркивает, что целями российских ударов становятся исключительно военные и энергетические объекты на Украине.