Мощнейшая атака: более 50 взрывов прогремело ночью в Харькове

сегодня в 11:10

Более 50 взрывов прогремело в Харькове за прошедшую ночь

По словам мэра города Игоря Терехова, это «мощнейшая атака» с начала СВО. В настоящее время разбор завалов продолжается.

Как заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в результате ночных ударов по Харькову были ликвидированы сотник бойцов ВСУ, а также нарушены ротация и поставки вооружения на линию боевого соприкосновения.

Минобороны РФ подчеркивает, что целями российских ударов становятся исключительно военные и энергетические объекты на Украине.