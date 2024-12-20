Момент прилета российской ракеты по объекту противника в Киеве попал на видео

ВС РФ в пятницу ударили ракетами по целям в столице Украины. Момент одного из прилетов у бизнес-центра на Большой Васильковской улице Киева попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

На видеозаписи можно увидеть, как полуразрушенное высотное здание содрогается от мощнейшего удара, вниз падают обломки конструкций, у машин орет сигнализация.

В Сети выложили фото, снятые при ликвидации последствий удара. На них видно, что проезжая часть у зданий завалена кусками отделки фасадов, выбитыми оконными рамами. Кое-где полыхает огонь. Сами здания в районе прилета сильно повреждены.

С недавних пор бизнес-центры превратились в расположения военных или оборонных структур киевского режима, это якобы должно защитить их от ракетных ударов.

Комментируя пятничные удары, власти Киева заявили о «падении обломков» ракет в трех районах города. Таким образом они хотят скрыть тот факт, что на самом деле был поражен ряд объектов. Предварительно, цели были поражены российскими «Кинжалами» и «Искандерами».

Утром в пятницу по Украине был нанесен массированный удар. По предварительным данным, атака пришлась на центры принятия решений и объекты энергетики. Пользователи в Сети называют массированный удар возмездием за подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.