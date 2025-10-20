Молодежный центр Фрязино открывает сбор гуманитарной помощи
Фото - © Администрация г.о. Фрязино
Молодежный центр городского округа Фрязино информирует о начале сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, приуроченного ко Дню народного единства. Акция проводится в рамках общеобластного мероприятия на территории Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Акция проводится с 20 по 26 октября включительно.
Пункты приема гуманитарной помощи:
- Дворец культуры «Исток» (г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, фойе).
Время работы: с 16:00 до 20:00.
- Общественная приемная партии «Единая Россия» (г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7).
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Перечень принимаемых предметов:
- Теплые вещи (носки, перчатки, головные уборы, термобелье);
- Средства личной гигиены (туалетное мыло, шампуни, зубные щетки, зубная паста, влажные салфетки);
- Продукты питания с длительным сроком хранения (консервированные продукты, чай, кофе, кондитерские изделия);
- Медицинские изделия и препараты (анестетики, антисептические средства, перевязочные материалы, лейкопластыри).
Молодежный центр г. о. Фрязино призывает жителей города принять участие в акции и оказать поддержку военнослужащим.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.