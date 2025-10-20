Молодежный центр Фрязино открывает сбор гуманитарной помощи

сегодня в 14:35

Молодежный центр городского округа Фрязино информирует о начале сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, приуроченного ко Дню народного единства. Акция проводится в рамках общеобластного мероприятия на территории Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция проводится с 20 по 26 октября включительно.

Пункты приема гуманитарной помощи:

Дворец культуры «Исток» (г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, фойе).

Время работы: с 16:00 до 20:00. Общественная приемная партии «Единая Россия» (г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7).

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Перечень принимаемых предметов:

Теплые вещи (носки, перчатки, головные уборы, термобелье);

Средства личной гигиены (туалетное мыло, шампуни, зубные щетки, зубная паста, влажные салфетки);

Продукты питания с длительным сроком хранения (консервированные продукты, чай, кофе, кондитерские изделия);

Медицинские изделия и препараты (анестетики, антисептические средства, перевязочные материалы, лейкопластыри).

Молодежный центр г. о. Фрязино призывает жителей города принять участие в акции и оказать поддержку военнослужащим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.