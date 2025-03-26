«Мой ангел»: Мария Захарова рассказала, о чем песня на ее стихи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что написать стихи к песне «Мой ангел» для певицы Ирины Понаровской на музыку Максима Фадеева ее сподвигла встреча с матерями погибших в зоне СВО бойцов.

«Эта песня про самое сложное, страшное, невыносимое в нашей жизни. Эта песня не просто про потерю близкого человека. Эта песня про мать, которая теряет своего ребенка», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, не нужно ждать еще 80 лет, чтобы начать отдавать дань памяти «этим ребятам и их близким», переживающим сейчас самые страшные испытания. В год годовщины Победы нельзя забывать о подвигах.

Джазовая певица Ирина Понаровская уже исполнила новую композицию на концерте в Санкт-Петербурге. Год назад она также потеряла сына — художника Энтони Родда. По словам Захаровой, именно эта исполнительница смогла «прочувствовать каждую частицу беды».