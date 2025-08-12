Мобильный интернет могут надолго отключить в Крыму в целях безопасности

Жители ряда городов Крыма могут временно остаться без мобильного интернета. Мера направлена на исполнение требований по обеспечению безопасности, сообщает РИА Новости .

Ограничения могут ввести для абонентов «Волны» и прочих операторов связи на длительный период времени. Абонентам пообещали предоставить дополнительные услуги.

Так, клиенты «Волны» получат возможность бесплатной отправки SMS на время действия ограничений. Также им предоставят пакеты дополнительных минут для звонков на номера республики Крым, Севастополя и Краснодарского края.

При этом в компании подчеркнули, что домашний интернет будет работать как обычно даже в период ограничений. В министерстве внутренней политики, информации и связи республики дополнили, что отключения мобильного интернета могут ввести в целях безопасности и противодействия атакам ВСУ. Сотовая связь будет работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Севастополе могут надолго отключать интернет из-за атак БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев рекомендовал предупредить об этом родных и друзей.