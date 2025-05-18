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Минобороны РФ обнародовало уникальные кадры, снятые бойцом 242-го полка Дмитрием Бородавко во время трехдневной спецоперации в тылу украинских войск, сообщает телеканал «Звезда» .

Мобилизованный из Батайска военнослужащий, укрывшись под антидроновым «пончо» в лесополосе у Александрополя, вёл скрытное наблюдение за позициями ВСУ и корректировал огонь российских войск.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, запечатлены украинские военные с касками, обмотанными синей изолентой.

«Лежу тут три дня, наблюдаю за „братьями"-украинцами», — комментирует Бородавко на видео. Его действия позволили российским подразделениям ослабить оборону противника и успешно завести пехоту в населённый пункт.

Опытный боец, ранее участвовавший в штурме Артёмовска и Марьинки, скромно отмечает: «Наград не имею, но служу не ради них». Эти кадры стали наглядным подтверждением успешного взятия Александрополя, о котором Минобороны сообщило в субботу.

Операция демонстрирует возросший уровень подготовки российских подразделений, способных теперь проводить сложные разведывательные мероприятия в непосредственной близости от вражеских позиций.