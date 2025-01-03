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МО России: с 28 декабря по 3 января ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по Украине

В период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года ВС РФ нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины. Использовалось высокоточное оружие и беспилотники, сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены энергетические объекты, необходимые для работы украинского ВПК. Также нанесен урон заводу по созданию пороха, инфраструктуре военных аэродромов.

Уничтожены склады со снарядами, топливные хранилища, цеха для сборки беспилотников. Также выведены из строя склады, где содержались воздушные и морские дроны.

Еще российским солдатам удалось ликвидировать живую силу противника.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские боевики около 100 раз атаковали Белгородскую область.