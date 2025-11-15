сегодня в 01:02

В ходе боевых действий российский младший сержант Артем Вологжанин провел успешную операцию по зачистке вражеского окопа, ликвидировав пятерых и взяв в плен двоих военнослужащих ВСУ.

Согласно сообщению Минобороны РФ, оценив обстановку, военнослужащий приказал подчиненным обеспечить прикрытие, после чего стремительно ворвался в укрепление противника и в короткой схватке нейтрализовал семерых боевиков.

Позже в руинах здания он обнаружил еще одну группу, которую уничтожил гранатой.

Параллельно командир мотострелковой роты капитан Владимир Горшков проявил тактическую инициативу, разделив штурмовую группу на две части для скрытного продвижения. Его подразделение успешно зачистило опорный пункт противника, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ, при этом была организована специальная группа прикрытия от атак вражеских БПЛА.

