Мирошник: у ВСУ был приказ убивать русскоязычное население под Курском

Пленные украинские бойцы признались, что у них был приказ убивать русскоязычное население Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости .

Ранее солдаты ВСУ попали в плен к ВС РФ на курском направлении. Их допросили. Украинские военные дали признательные показания, что они получили приказы убивать мирное население региона.

«Они получили приказы убивать русскоязычных», — сказал Мирошник.

Он добавил, что у бойцов ВСУ был приказ «не ценить мирное население» Курской области. Мирошник подчеркнул, что все данные, которые он получил после встречи с пленными украинскими военными, им «лично верифицированы».

Посол заявил, что насилие и нарушение нового международного гуманитарного права — это «генеральная линия политического руководства Украины». Мирошник добавил, что Запад не хочет замечать преступлений ВСУ на русской земле.

Ранее Мирошник заявил о возможности выработки документа по урегулированию украинского конфликта в ходе переговоров в Стамбуле.