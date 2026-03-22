сегодня в 08:30

Мирный житель ранен в Шебекине из-за атаки БПЛА на машину

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма и травма глаза. Автомобиль поврежден.

По словам главы области, в больнице пострадавшему оказана необходимая медпомощь. От госпитализации он отказался.

Ранее два человека погибли из-за удара ВСУ по соцобъекту в селе Смородино в Белгородской области.

