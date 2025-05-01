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Мирный житель пострадал при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Мирный житель получил ранения в результате удара украинским беспилотником по автомобилю в городе Валуйки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Валуйки беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранен мирный житель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, а также осколочные ранения спины и руки.

Губернатор добавил, что мирному жителю оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он продолжает амбулаторное лечение.

Ранее пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ по трем автомобилям в Белгородской области. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.