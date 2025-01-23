Мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ на легковушку под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Ранен один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Telegram-канале .

Украинский беспилотник ударил по легковой машине на участке автодороги Октябрьский — Малиновка в Белгородском районе. Пострадал один мужчина, его с осколочными ранениями ноги доставили в больницу № 2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

В Краснояружском районе в селе Графовка украинские силы сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате в одном жилом доме выбиты окна и пробита кровля, во втором — посечена крыша хозяйственной постройки. В поселке Прилесье загорелся дом из-за прилета боеприпаса противника.

В селе Белянка Шебекинского округа украинский дрон атаковал сельхозпредприятие. В одном здании повреждения получила кровля.

Также ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. Поврежден жилой дом: повреждены окна, фасад и ограждение.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского сдетонировал дрон ВСУ. Там выбило окна, посекло фасады и заборы двух частных домов. Также повреждения получил легковой автомобиль.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее беспилотник ударил по движущемуся по дороге под Белгородом легковому автомобилю. Был ранен мужчина.