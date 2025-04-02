сегодня в 07:19

Минобороны: за ночь российская ПВО сбила 93 украинских беспилотника над РФ

Украинские солдаты вновь попытались нанести удары по объектам в России с помощью беспилотников. Однако атаку успешно удалось отразить средствам ПВО ВС РФ, сообщает Минобороны.

Суммарно были уничтожены 93 беспилотника украинских войск. 87 ликвидировали над Курской областью.

4 БПЛА вывели из строя над Ростовской. 4 беспилотника уничтожили над Белгородской областями.

Ранее украинские войска нанесли удар по жилой многоэтажке в центре Курска с помощью беспилотника.