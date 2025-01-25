Минобороны: ВСУ потеряли более 54820 бойцов с начала вторжения в Курскую область

Свыше 54 820 военнослужащих потерял киевский режим с начала вторжения в приграничные районы Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также с 6 августа прошлого года противник потерял 319 танков, 237 БМП, 183 БТР, 1622 боевые бронемашины, 1629 автомобилей, 389 арторудий, 44 западные пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, за время боевых действий в курском приграничье российские военнослужащие уничтожили восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

В оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ на территории Курской области продолжается.

Такжеимс 18 по 24 января российские военнослужащие освободили 9 населенных пунктов в зоне СВО.