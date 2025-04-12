сегодня в 15:25

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли огневое поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также под российский удар попали цеха ремонта бронетехники и сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракет, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 153 районах.

Групповой удар по противнику наносила Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ.

Кроме того, российские средства ПВО обнаружили и ликвидировали 6 управляемых авиабомб JDAM и 5 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Ранее стало известно, что десятки тысяч солдат ВСУ считаются без вести пропавшими в Курской области. Все лесопарки курского приграничья усыпаны телами украинских военнослужащих.