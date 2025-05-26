Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов

сегодня в 12:37

Российские войска поразили украинский аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Они нанесли по нему массированный удар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака проводилась с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Также были применены ударные БПЛА.

В результате ВС РФ поразили все назначенные объекты, которые располагались на аэродроме. Цель удара была достигнута.

Между тем российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды.