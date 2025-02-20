Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины
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Ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Использовались разные средства поражения, сообщает Минобороны РФ.
Применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования. Также во время удара были задействованы беспилотники.
Атаке были подвергнуты объекты газово-энергетической инфраструктуры, необходимые для работы военно-промышленного комплекса Украины. Всех их удалось поразить.
Ранее Минобороны показало видео удара «Искандера» по расчету ВСУ в Сумской области.