Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

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Ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Использовались разные средства поражения, сообщает Минобороны РФ.

Применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования. Также во время удара были задействованы беспилотники.

Атаке были подвергнуты объекты газово-энергетической инфраструктуры, необходимые для работы военно-промышленного комплекса Украины. Всех их удалось поразить.

Ранее Минобороны показало видео удара «Искандера» по расчету ВСУ в Сумской области.