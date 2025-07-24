сегодня в 18:51

Минобороны вне регулярной сводки объявило о взятии Новоэкономического и Зверева

Российская армия освободила два новых населенных пункта на красноармейском направлении — Зверево и Новоэкономическое. Пресс-служба Минобороны России сообщила об этом вне регулярной сводки.

Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря наступательным действиям группировки войск «Центр».

Сегодня, 24 июля, российское оборонное ведомство также сообщило о нанесении группового удара по оборонным предприятиям и связанным с армией объектам энергетики Украины.

Накануне Минобороны РФ официально подтвердило взятие населенного пункта Варачино в Сумской области. Ранее российские силы освободили Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.

