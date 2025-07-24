Минобороны срочно объявило о взятии новых населенных пунктов на СВО
Минобороны вне регулярной сводки объявило о взятии Новоэкономического и Зверева
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Российская армия освободила два новых населенных пункта на красноармейском направлении — Зверево и Новоэкономическое. Пресс-служба Минобороны России сообщила об этом вне регулярной сводки.
Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря наступательным действиям группировки войск «Центр».
Сегодня, 24 июля, российское оборонное ведомство также сообщило о нанесении группового удара по оборонным предприятиям и связанным с армией объектам энергетики Украины.
Накануне Минобороны РФ официально подтвердило взятие населенного пункта Варачино в Сумской области. Ранее российские силы освободили Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.