сегодня в 16:42

Минобороны: средства ПВО сбили 3 дрона ВСУ над территорией РФ в субботу днем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу днем обнаружили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 09:00 по 16:00 по московскому времени.

Так, 10 вражеских дронов сбили над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над акваторией Каспийского моря, 4 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Астраханской области, 3 — над территорией Республики Калмыкия, 3 — над территорией Краснодарского края и 2 — над территорией Белгородской области.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 70 БПЛА ВСУ.

