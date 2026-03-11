Минобороны России показало тренировку военных на FPV-дронах

Операторы беспилотников из 45-й инженерной бригады проходят подготовку на FPV-дроны, используя для этого специальный учебный полигон. Начальный этап обучения предполагает занятия на компьютерных тренажерах, сообщили в Минобороны .

Работа в симуляторе дает возможность военным безопасно отработать базовые навыки: удержание аппарата в полете, освоение систем управления, выполнение начальных маневров.

На опубликованных кадрах видно, что в формате симуляции бойцам российской армии удается преодолевать с помощью дронов разного рода препятствия, в том числе пролеты через небольшие отверстия на разной высоте.

После успешного прохождения виртуального курса подготовка переносится на практические площадки. Обучающиеся отрабатывают взлет и посадку, а также преодоление сложных трасс, чтобы в реальных условиях действовать максимально эффективно и точно. В рядах бойцов есть в том числе жители Московской области. Чтобы присоединиться к ним можно здесь: контрактмо.рф.

О поддержке бойцов СВО

Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), и их близких действуют программы льготного жилищного кредитования. Это позволяет семьям военных приобрести комфортное жилье.

Также участники СВО имеют право на разные федеральные и региональные меры поддержки, в том числе присвоение статуса ветерана боевых действий, возможность отправить детей в оздоровительные лагеря, компенсация стоимости школьного питания, бесплатное посещение детьми кружков и спортивных секций, а также возмещение части коммунальных платежей и другие.

О центре в Балашихе

В настоящее время подписать контракт с Минобороны можно в подмосковной Балашихе, где на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту. В данном центре предоставляется перечень услуг по принципу единого окна: на время прохождения медобследования и оформления всех документов, кандидатом на службу выделяют комфортабельное временное жилье и предоставляют трехразовое питание. Также будущие бойцы имеют право получить консультации узких специалистов, например, работников банков и юристов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

