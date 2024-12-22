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Российские войска уничтожили украинские ракету большой дальности «Нептун» и реактивный снаряд HIMARS за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские войска уничтожили 100 беспилотников противника самолетного типа. Еще были атакованы военные аэродромы, цехи по изготовлению беспилотников, местам, где они сохранятся и другим объектам.

С начала СВО были выведены из строя 283 вертолета, 1,5 тыс. машин РСЗО, 590 ЗРК, 29,4 тыс. специальной техники.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему СВО нужно было начать даже раньше 2022 года.