Минобороны РФ подтвердило массированный удар по Украине «Кинжалами» ночью

сегодня в 13:33

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска атаковали украинские объекты ВПК и обеспечивающие их работу объекты энергетики. Также удары пришлись по местам хранения БПЛА дальнего действия.

Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе удары наносились гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами.

В результате все поставленные цели были достигнуты. Назначенные объекты получили повреждения.

249 украинских беспилотников ликвидировали над Россией за ночь. Их перехватили с 23 часов 24 ноября до 7 часов 25 ноября.

