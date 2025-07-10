Минобороны РФ подтвердило групповой удар по предприятиям и аэродрому в Киеве

Ночью 10 июля российские военные нанесли групповой удар по военным предприятиям, а также по аэродрому в Киеве. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны РФ .

Для группового удара по военно-промышленному комплексу Киева, а также по аэродрому, который в своих целях используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), российские военные использовали дальнобойные точные ракеты и боевые дроны.

По данным Минобороны РФ, поставленная перед военными задача успешно выполнена, все намеченные цели были поражены.

Накануне Минобороны подтвердило групповой удар «Кинжалами» и беспилотниками по Украине. Российские бойцы также успешно достигли поставленных целей на боевую задачу.