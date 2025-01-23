Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Соленого в ДНР

Бойцы подразделений группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Соленое в ДНР. Кадры ликвидации противника опубликовало Минобороны России.

Российские военнослужащие продолжают наступательные действия, освобождая земли Донбасса. Так, бойцы подразделений группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ в населенном пункте Соленое.

Для этого российские военные использовали ударные БПЛА, судя по кадрам. Позиции противника также ликвидировались с помощью артиллерийских расчетов.

Кроме того, штурмовики «Центра» при освобождении Соленого зачистили дома и сооружения от остатков подразделений ВСУ. На видео российские бойцы продемонстрировали отечественный флаг.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, российские военнослужащие оттесняют противника, захватывают трофеи, продолжая выбивать ВСУ из населенных пунктов ДНР.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности «Центра» за сутки уничтожены до 570 украинских военных. Также подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ улучшили тактическое положение.