сегодня в 12:21

Минобороны РФ: 15 вражеских БПЛА уничтожили над Белгородской областью за 3 часа

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 15 беспилотников ВСУ самолетного типа в период с 08:00 до 11:00, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минувшей ночью над шестью регионами страны уничтожили 17 дронов самолетного типа украинской армии. Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Ранее беспилотник противника попытался атаковать село Долбино Белгородской области. В результате нападения пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу.

ВСУ ранее нанесли ракетный удар по Донецку. Он пришелся по району Республиканского травматологического центра в столице ДНР с использованием ракет HIMARS с кассетными боеприпасами.