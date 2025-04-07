сегодня в 14:17

Российская система ПВО уничтожила два вражеских беспилотника над Белгородской областью. Пресечена очередная попытка украинской армии обстрелять территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два БПЛА самолетного типа сбиты над территорией российского региона с 11:00 до 12:00.

Украинская армия в нарушение договоренностей, достигнутых при посредничестве США, о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает каждый день проводить односторонние атаки по энергетической инфраструктуре.

Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Российские войска освободили Катериновку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт удалось занять благодаря решительным действия бойцов группировки войск «Запад».