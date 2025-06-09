Группировки войск «Днепр» наряду с другими подразделениями российской армии достигают целей, поставленных на специальную военную операцию, и ликвидируют в том числе скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ показало момент, как расчет беспилотников Zala скорректировал удары авиации по противнику на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Во время планового облета правого берега Днепра оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата заметил скопление противника, включающее до 30 человек из личного состава ВСУ, которые скрывались в подвалах разрушенных зданий. Для нанесения удара по боевикам были использованы авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные готовились совершить удар. Затем был продемонстрирован сам удар. Поставленную задачу ВС РФ успешно выполнили.

В настоящее время в рядах российской армии находятся достойные мужчины, которые понимают, как сильно их помощь нужна стране, а близким — защита. Государство, в свою очередь, достойно оплачивает работу военных.

Оплата труда военных

При заключении контракта с Минобороны РФ военнослужащие в разовом формате получают из федерального бюджета 400 тысяч рублей. Однако если заключить контракт в подмосковной Балашихе, где работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту, то от региона будет начислено единовременное пособие в размере 2,6 млн рублей. Таким образом, только при подписании контракта военный получит 3 млн рублей.

Кроме того, каждый боец получает достойную зарплату ежемесячно. Сумма выплат начинается от 200 тысяч рублей и зависит от звания. Например, минимальная зарплата стрелка ежемесячно составляет 204 тысячи рублей, а заместитель командира взвода — командир отделения со званием сержант ежемесячно получает минимум 242 тысячи рублей. Конечная сумма зарплаты зависит от наличия наград и рода выполненных задач в зоне соприкосновения с противником.

Центр отбора контрактников в Подмосковье

В Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту, где будущим военным комплексно оказываются все услуги: мужчинам предоставляют жилье на время прохождения медкомиссии и курсов боевой подготовки, а также организовывают трехразовое сбалансированное питание. В этом же центре можно получить консультацию, на которой контрактникам расскажут, на какие льготы он может рассчитывать сам, а какие меры поддержки будут доступны его семье.

Как подписать контракт в Балашихе

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.