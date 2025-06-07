Минобороны: ночью ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

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Также удары высокоточным оружием и дронами-камикадзе наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам техобслуживания и ремонта военной техники, складам боеприпасов противника.

В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные цели были поражены, цель ударов достигнута.

Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что прошедшей ночью в Харькове прогремело более 50 взрывов. По словам мэра города Игоря Терехова, это «мощнейшая атака» с начала СВО.