Минобороны: ночью ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
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Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также удары высокоточным оружием и дронами-камикадзе наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам техобслуживания и ремонта военной техники, складам боеприпасов противника.
В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные цели были поражены, цель ударов достигнута.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что прошедшей ночью в Харькове прогремело более 50 взрывов. По словам мэра города Игоря Терехова, это «мощнейшая атака» с начала СВО.