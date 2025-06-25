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Минобороны: над регионами РФ средства ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 18 беспилотников ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Беспилотники перехватывали с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня. Семь БПЛА сбили над Ростовской областью. Четыре уничтожили над Крымом.

По два БПЛА вывели из строя над Краснодарским краем, Курской областью и Черным морем. Один беспилотник сбили над Брянской областью.

Ранее БПЛА упал над стадион «Форт Арена» в Таганроге в Ростовской области. Началось возгорание площадью 30 метров.