Минобороны: над двумя регионами России сбили 13 украинских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 23 августа активно обстреливали российские регионы с помощью дронов. В общей сложности над Брянской и Калужской областями дежурными средствами ПВО сбили 13 дронов, сообщили в Минобороны РФ .

По данным российского оборонного ведомства, Украина атаковала российские регионы в период с 9:30 до 12:00 по московскому времени. Для обстрелов представители киевского режима использовали дроны самолетного типа.

В итоге над Брянской областью дежурными средствами ПВО были сбиты 12 дронов, а над Калужской областью — один. На момент публикации заметки информации о разрушениях в связи с падениями обломков ликвидированных беспилотников не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область. В итоге сотрудник РЖД получил ранения и попал в больницу.