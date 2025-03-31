Минобороны: контрактная служба — выбор для тех, у кого сильный характер

Военная служба по контракту создана для тех, кто обладает сильным характером. Более того, это возможность получить достойную заработную плату, льготы и гарантии, а также стать оплотом безопасности для своей Родины, сообщает Минобороны РФ.

Служба по контракту — это героизм во благо всей страны. В то время как бойцы защищают свою страну на СВО, государство защищает их семьи.

Власти обеспечивают участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузами установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Также государство предоставляет для участников СВО и членов их семей льготную ипотеку. Они могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий. Это получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт подается через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.