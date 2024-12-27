Миллиардер из РФ пообещал заплатить 15 млн рублей за сбитый украинский F-16

Российский миллиардер, генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев заявил, что готов заплатить 15 млн рублей тому, кто выведет из строя первый истребитель производства США F-16 в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС .

Бизнесмен отметил, что гордится героизмом российских солдат. Шмотьев добавил, что будет продолжать оказывать поддержку ВС РФ.

Во время ПМЭФ гендиректор «Форэса» говорил, что платит российским солдатам премию за уничтожение техники противника. Так, за первый уничтоженный танк боец получил 5 млн рублей, а за каждый следующий — по 500 тыс. рублей.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сказал, что в Запорожской области российские солдаты вывели из строя истребитель F-16.